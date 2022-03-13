СК расследует обстрел украинскими военными больницы из танка при отступлении из Волновахи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не менее шести человек.

По полученным СК данным, украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи.

Перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатомётов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, говорится в заявлении ведомства.

По словам сотрудников больницы, украинские военные, уходя, «заминировали корпуса медицинского учреждения».

«Как сообщают сотрудники больницы и бойцы армии ДНР, на площади перед больницей после обстрелов обнаружено как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчёт ещё ведётся, поскольку не разобраны завалы», — сообщил Следственный комитет.

Председатель СК поручил собрать и зафиксировать доказательства обстрелов для «дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих».

Как ранее сообщило РИА Новости, украинские военные открыли огонь из танка и РСЗО по больнице с пациентами при отступлении из Волновахи.

По словам медработников, стреляли «прямой наводкой из танка».