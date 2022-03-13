В Госдуме назвали бездарным оправданием заявление о «планировании» Россией химических атак

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга об опасениях, что Россия «может планировать химические атаки».
В Госдуме назвали бездарным оправданием заявление о «планировании» Россией химических атак
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«Перекладывание с больной головы на здоровую — в духе политики США и НАТО. Генсек НАТО, судя по всему, решил, что лучшая защита — это нападение, поэтому курируемую Штатами преступную деятельность по разработке в соседней для России Украине биологического оружия теперь хотят оправдать подобными обвинениями в адрес нашей страны», — считает парламентарий.

По его словам, Белый дом потратил более $200 млн на биолаборатории на Украине, работавшие с возбудителями чумы и сибирской язвы.

Собеседник RT также уточнил, что биологическое оружие предназначено «для массового поражения людей и несёт угрозу для всего человечества».

«Подобные заявления о возможном планировании Россией операции с химоружием — это бездарное оправдание, показывающее, насколько велико волнение США, не рассчитывавших на то, что их эксперименты с биологическим оружием станут известны всему миру», — заключил депутат.

Ранее Столтенберг заявил, что опасается, что Россия «может планировать операции с химоружием».

Он также назвал ложными свидетельства о работе биолабораторий под руководством США на Украине.

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