В Госдуме назвали бездарным оправданием заявление о «планировании» Россией химических атак
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«Перекладывание с больной головы на здоровую — в духе политики США и НАТО. Генсек НАТО, судя по всему, решил, что лучшая защита — это нападение, поэтому курируемую Штатами преступную деятельность по разработке в соседней для России Украине биологического оружия теперь хотят оправдать подобными обвинениями в адрес нашей страны», — считает парламентарий.
По его словам, Белый дом потратил более $200 млн на биолаборатории на Украине, работавшие с возбудителями чумы и сибирской язвы.
Собеседник RT также уточнил, что биологическое оружие предназначено «для массового поражения людей и несёт угрозу для всего человечества».
«Подобные заявления о возможном планировании Россией операции с химоружием — это бездарное оправдание, показывающее, насколько велико волнение США, не рассчитывавших на то, что их эксперименты с биологическим оружием станут известны всему миру», — заключил депутат.
Ранее Столтенберг заявил, что опасается, что Россия «может планировать операции с химоружием».
Он также назвал ложными свидетельства о работе биолабораторий под руководством США на Украине.