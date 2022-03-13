Общая явка на выборах парламента в Абхазии составила 51,2%
Общая явка избирателей на выборах парламента Абхазии составила 51,2%, сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Итоговая явка составила 51,2%», — цитирует РИА Новости Маршана.
По его словам, второй тур должен состояться в двухнедельный срок.
12 марта в 08:00 мск избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в 35 округах республики.
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