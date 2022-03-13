Общая явка на выборах парламента в Абхазии составила 51,2%

Общая явка избирателей на выборах парламента Абхазии составила 51,2%, сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

«Итоговая явка составила 51,2%», — цитирует РИА Новости Маршана.

По его словам, второй тур должен состояться в двухнедельный срок.

12 марта в 08:00 мск избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в 35 округах республики.