В ЦИК Абхазии рассказали о ситуации с явкой на парламентских выборах республики

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что выборы в парламент республики уже состоялись в 27 из 35 избирательных округов, общая явка составила 28,6%.

«По данным на 15:00 мск, в 27 из 35 округов явка избирателей превысила 25%-ный порог, и выборы там уже можно считать состоявшимися. Общая явка составляет 28,6%», — цитирует его ТАСС.

12 марта в 08:00 мск избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в 35 округах республики.

Всего на 152 избирательных участках с 08:00 до 20:00 мск смогут проголосовать около 130 тыс. человек, это чуть больше половины населения Абхазии.