Минобороны: ВС России в ходе операции на Украине за сутки продвинулись на 14 км

Российские военные в ходе военной операции на Украине продолжают наступление и за сутки продвинулись на 14 км, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооружённых сил за сутки продвинулись до 14 км», — сказал Конашенков.

Он отметил, что установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.