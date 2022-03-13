Минобороны: ВС России в ходе операции на Украине за сутки продвинулись на 14 км

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Российские военные в ходе военной операции на Украине продолжают наступление и за сутки продвинулись на 14 км, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России в ходе операции на Украине за сутки продвинулись на 14 км
  • РИА Новости

«Подразделения российских вооружённых сил за сутки продвинулись до 14 км», — сказал Конашенков.

Он отметил, что установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.

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