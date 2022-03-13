Минобороны: ВС России в ходе операции на Украине за сутки продвинулись на 14 км
- РИА Новости
«Подразделения российских вооружённых сил за сутки продвинулись до 14 км», — сказал Конашенков.
Он отметил, что установлен контроль над южными районами населённых пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.