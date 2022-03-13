Минобороны: ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины

Российские вооружённые силы уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Он отметил, что уничтожены в том числе 99 самолётов, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномёта, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

12 марта российское оборонное ведомство опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома российскими десантниками.