Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными
- РИА Новости
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление украинского правительства.
В штаб вошли также представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента страны, отмечается в газете.
Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, омбудсмен на Украине Людмила Денисова «в традиционных оскорбительных формах» отказала в возможности посетить военнопленных.