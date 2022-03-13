Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

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Вице-премьер Ирина Верещук возглавила координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными
  • РИА Новости

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление украинского правительства.

В штаб вошли также представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента страны, отмечается в газете.

Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, омбудсмен на Украине Людмила Денисова «в традиционных оскорбительных формах» отказала в возможности посетить военнопленных.

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