Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Ирина Верещук возглавила координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление украинского правительства.

В штаб вошли также представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя офиса президента страны, отмечается в газете.

Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, омбудсмен на Украине Людмила Денисова «в традиционных оскорбительных формах» отказала в возможности посетить военнопленных.