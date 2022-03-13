Скончался раненный в результате обстрела Докучаевска сотрудник МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике скончался раненный в результате обстрела со стороны ВСУ сотрудник МЧС, водитель пожарно-спасательной части Сергей Янковский. Об этом сообщил республиканский штаб территориальной обороны.

«Вчера украинские боевики атаковали 42-ю Государственную пожарно-спасательную часть практически в центре города. По уточнённым данным, ранения получили десять спасателей. В 21:55 от полученных ранений, несовместимых с жизнью, скончался водитель пожарно-спасательной части старший сержант службы гражданской защиты Янковский Сергей Николаевич. Мужчине было 45 лет», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в результате обстрела пожарно-спасательной части в Докучаевске пострадали десять сотрудников МЧС ДНР.

В результате попадания снаряда была повреждена наружная стена пожарно-спасательной части.