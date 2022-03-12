В ДНР сообщили о ранении десяти сотрудников МЧС в результате обстрела в Докучаевске

В результате обстрела пожарно-спасательной части в Докучаевске пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из них находится в тяжёлом состоянии.

«Вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42-й Государственной пожарно-спасательной части города Докучаевск пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что в результате попадания снаряда была повреждена наружная стена пожарно-спасательной части.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелы жилых домов в ЛНР и ДНР.