В ДНР сообщили о ранении десяти сотрудников МЧС в результате обстрела в Докучаевске
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42-й Государственной пожарно-спасательной части города Докучаевск пострадали десять сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении службы.
Отмечается, что в результате попадания снаряда была повреждена наружная стена пожарно-спасательной части.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелы жилых домов в ЛНР и ДНР.