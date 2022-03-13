На Украине увеличили резервный фонд на $1,7 млрд

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Власти Украины приняли решение об увеличении средств резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд гривен (около $1,7 млрд. — RT), заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решение об увеличении средств резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд гривен. Средства в резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время», — сказал он в ходе видеообращения.

7 марта власти Великобритании сообщили о намерении выделить $100 млн на поддержку украинской экономики.

Средства пойдут на выплаты зарплат работникам бюджетного сектора и пенсий жителям Украины.

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас ранее в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.

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