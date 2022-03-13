В Минобороны России заявили о парализации правоохранительной и судебной системы Украины
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«Вынуждены констатировать, что правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют», — заявил Мизинцев.
По его словам, суды на Украине прекратили свою деятельность, «приговоры выносят те, у кого в руках оружие».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.
Отмечается, что украинские военные устраивают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.