В Минобороны России заявили о парализации правоохранительной и судебной системы Украины

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Правоохранительные органы и судебная власть на Украине полностью парализованы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о парализации правоохранительной и судебной системы Украины
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Вынуждены констатировать, что правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют», — заявил Мизинцев.

По его словам, суды на Украине прекратили свою деятельность, «приговоры выносят те, у кого в руках оружие».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.

Отмечается, что украинские военные устраивают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.

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