МО: украинские неонацисты держат в заложниках более 6,9 тысяч граждан из 16 государств
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«В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6900 граждан из 16 иностранных государств», — заявил Мизинцев.
Также в заложниках у украинских военных находятся экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в портах.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.
Отмечается, что украинские военные берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита.