Украинские неонацисты удерживают в заложниках 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6900 граждан из 16 иностранных государств», — заявил Мизинцев.

Также в заложниках у украинских военных находятся экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в портах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.

Отмечается, что украинские военные берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита.