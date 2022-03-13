МО: украинские неонацисты держат в заложниках более 6,9 тысяч граждан из 16 государств

Короткая ссылка
Украинские неонацисты удерживают в заложниках 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: украинские неонацисты держат в заложниках более 6,9 тысяч граждан из 16 государств
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Vlasova

«В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6900 граждан из 16 иностранных государств», — заявил Мизинцев.

Также в заложниках у украинских военных находятся экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в портах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о многократных случаях нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.

Отмечается, что украинские военные берут в заложники и используют мирных жителей в качестве живого щита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить