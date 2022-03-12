В Минобороны заявили, что Украина не подтвердила ни один гуманитарный коридор в Россию
- РИА Новости
«Ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтверждён, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти», — заявил Мизинцев.
Он сообщил, что всего на 12 марта российская сторона предложила десять гуманитарных коридоров.
«Исключительно в гуманных целях сегодня с 10:00 Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском, Харьковском и Мариупольском направлениях», — отметил Мизинцев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.