В Минобороны заявили, что Украина не подтвердила ни один гуманитарный коридор в Россию

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Киев вновь не подтвердил ни один гуманитарный коридор в Россию, что доказывает безразличие действующей власти к собственному народу. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны заявили, что Украина не подтвердила ни один гуманитарный коридор в Россию
  • РИА Новости

«Ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтверждён, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти», — заявил Мизинцев.

Он сообщил, что всего на 12 марта российская сторона предложила десять гуманитарных коридоров.

«Исключительно в гуманных целях сегодня с 10:00 Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском, Харьковском и Мариупольском направлениях», — отметил Мизинцев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.

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