В ДНР сообщили, что военные республики за 24 дня сбили 14 ракет «Точка-У»

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Народная милиция Донецкой Народной Республики за 24 дня сбила 14 тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили, что военные республики за 24 дня сбили 14 ракет «Точка-У»
  • РИА Новости

«С 17 февраля силами ДНР было сбито 14 ракет «Точка-У». Без существенных разрушений на земле», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация и ПВО ВКС России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету ВСУ.

Силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты.

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