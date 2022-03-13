В ДНР сообщили, что военные республики за 24 дня сбили 14 ракет «Точка-У»

Народная милиция Донецкой Народной Республики за 24 дня сбила 14 тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости