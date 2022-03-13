В ДНР сообщили, что военные республики за 24 дня сбили 14 ракет «Точка-У»
- РИА Новости
«С 17 февраля силами ДНР было сбито 14 ракет «Точка-У». Без существенных разрушений на земле», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация и ПВО ВКС России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету ВСУ.
Силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты.