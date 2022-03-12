Пушилин допустил возможность скорого прибытия добровольцев для помощи ДНР
- РИА Новости
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«Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой Народной Республики, как, впрочем, и Луганской Народной Республики», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Он напомнил, что страны Запада активно поощряют отправку наёмников на Украину.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тыс. заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока.