Пушилин допустил возможность скорого прибытия добровольцев для помощи ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире на канале «Россия 1» заявил, что не исключает, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать «в самое ближайшее время» для помощи силам республики.

«Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой Народной Республики, как, впрочем, и Луганской Народной Республики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Он напомнил, что страны Запада активно поощряют отправку наёмников на Украину.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тыс. заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока.