Axios: премьер Израиля дал рекомендации Зеленскому по прекращению конфликта
- AP
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Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По информации источника, Беннет рекомендовал Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий, однако украинского лидера и его советников предложение израильского премьера не устроило.
Вместе с этим неназванный представитель израильского премьер-министра заявил, что указанные украинским чиновником детали разговора не соответствуют действительности и Беннет «не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы» по сложившейся ситуации.
8 марта президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсудили аспекты ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России на Украине.