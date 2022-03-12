Axios: премьер Израиля дал рекомендации Зеленскому по прекращению конфликта

Премьер Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему свои рекомендации по прекращению конфликта.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По информации источника, Беннет рекомендовал Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий, однако украинского лидера и его советников предложение израильского премьера не устроило.

Вместе с этим неназванный представитель израильского премьер-министра заявил, что указанные украинским чиновником детали разговора не соответствуют действительности и Беннет «не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы» по сложившейся ситуации.

8 марта президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсудили аспекты ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России на Украине.