Axios: премьер Израиля дал рекомендации Зеленскому по прекращению конфликта

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Премьер Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему свои рекомендации по прекращению конфликта.
Axios: премьер Израиля дал рекомендации Зеленскому по прекращению конфликта
  • AP
  • © Abir Sultan

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По информации источника, Беннет рекомендовал Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий, однако украинского лидера и его советников предложение израильского премьера не устроило.

Вместе с этим неназванный представитель израильского премьер-министра заявил, что указанные украинским чиновником детали разговора не соответствуют действительности и Беннет «не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы» по сложившейся ситуации.

8 марта президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсудили аспекты ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России на Украине.

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