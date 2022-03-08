Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию вокруг спецоперации России на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсудили аспекты ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России на Украине

Разговор состоялся по инициативе Израиля.

«Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда российско-украинских переговоров.

Также Путин и Беннет договорились продолжить диалог по данной проблематике.

Ранее сообщалось, что израильский премьер три раза за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.