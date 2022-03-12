В МИД Молдавии заявили, что ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в Европе
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«Эта война спровоцировала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затрагивает Украину и Молдавию», — приводит РИА Новости слова Попеску на брифинге.
Он отметил, что Молдавия приняла более 300 тыс. беженцев, треть из них ещё остаются в стране.
Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия и Румыния создадут зелёный коридор для беженцев с Украины, чтобы им проще было попасть транзитом в Евросоюз.