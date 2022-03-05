Молдавия и Румыния создадут коридор для транзита беженцев с Украины
Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своём Facebook.
«По итогам дискуссий с румынским премьером Николае Чукэ мы решили обеспечить зелёный коридор для украинских граждан, облегчив им транзит через Молдавию. Румыния предоставит транспорт и при необходимости увеличит число персонала, чтобы пересечь границу было проще», — указала она.
По её словам, многие украинские граждане, приезжающие в Молдавию, следуют в другие государства.
Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что более 700 тыс. граждан Украины въехали в страну с момента начала российской спецоперации.