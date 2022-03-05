Молдавия и Румыния создадут коридор для транзита беженцев с Украины

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Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия и Румыния создадут зелёный коридор для беженцев с Украины, чтобы им проще было попасть транзитом в Евросоюз.

Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своём Facebook.

«По итогам дискуссий с румынским премьером Николае Чукэ мы решили обеспечить зелёный коридор для украинских граждан, облегчив им транзит через Молдавию. Румыния предоставит транспорт и при необходимости увеличит число персонала, чтобы пересечь границу было проще», — указала она.

По её словам, многие украинские граждане, приезжающие в Молдавию, следуют в другие государства.

Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что более 700 тыс. граждан Украины въехали в страну с момента начала российской спецоперации.

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