Минобороны Белоруссии заявило о потере властями Украины контроля над обстановкой в стране

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Военно-политическое руководство Украины утратило контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооружённых силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.
Минобороны Белоруссии заявило о потере властями Украины контроля над обстановкой в стране
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«Создаётся устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой», — приводит слова Касинского Telegram-канал белорусского Минобороны.

По его словам, только так можно объяснить рассогласованность в действиях и подаче информации.

Он добавил, что провокационные заявления украинской стороны являются попыткой дестабилизации обстановки.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию.

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