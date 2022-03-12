Минобороны Белоруссии заявило о потере властями Украины контроля над обстановкой в стране

Военно-политическое руководство Украины утратило контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооружённых силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

«Создаётся устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой», — приводит слова Касинского Telegram-канал белорусского Минобороны.

По его словам, только так можно объяснить рассогласованность в действиях и подаче информации.

Он добавил, что провокационные заявления украинской стороны являются попыткой дестабилизации обстановки.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию.