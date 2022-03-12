Явка на президентские выборы в Туркмении составила 51,05% на 09:00

Короткая ссылка
По данным ЦИК Туркмении, к 09:00 мск явка на президентские выборы в стране составила 51,05%.
Явка на президентские выборы в Туркмении составила 51,05% на 09:00
  • РИА Новости

«По выборам президента Туркменистана — к 11:00 (09:00 мск) проголосовали 51,05% избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что на участках за рубежом проголосовали 62,24% избирателей, находящихся за пределами страны.

В 07:00 (05:00 мск) в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Для граждан, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при дипломатических и консульских учреждениях государства. 

На пост президента претендуют девять кандидатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить