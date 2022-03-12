Явка на президентские выборы в Туркмении составила 51,05% на 09:00

По данным ЦИК Туркмении, к 09:00 мск явка на президентские выборы в стране составила 51,05%.

«По выборам президента Туркменистана — к 11:00 (09:00 мск) проголосовали 51,05% избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что на участках за рубежом проголосовали 62,24% избирателей, находящихся за пределами страны.

В 07:00 (05:00 мск) в Туркмении открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных выборах президента.

Для граждан, находящихся за рубежом, действует 41 избирательный участок при дипломатических и консульских учреждениях государства.

На пост президента претендуют девять кандидатов.