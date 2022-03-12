МЧС ДНР: полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет

В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как отметили в ведомстве, плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях ДНР осложняют процесс разминирования.

«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных.