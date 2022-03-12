МЧС ДНР: полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет

Короткая ссылка
В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет.
МЧС ДНР: полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как отметили в ведомстве, плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях ДНР осложняют процесс разминирования.

«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить