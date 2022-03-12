В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ четырёх населённых пунктов

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска совершили пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что, в частности, в населённом пункте Стаханове повреждено пять жилых домов, две хозяйственные постройки и газопровод среднего давления, а в населённом пункте Теплогорске повреждение получил один жилой дом.

10 марта сообщалось, что Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.