В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ четырёх населённых пунктов

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Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска совершили пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики.
В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ четырёх населённых пунктов
  • РИА Новости

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что, в частности, в населённом пункте Стаханове повреждено пять жилых домов, две хозяйственные постройки и газопровод среднего давления, а в населённом пункте Теплогорске повреждение получил один жилой дом.

10 марта сообщалось, что Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.

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