Минобороны: ВС России за день уничтожили три БПЛА и 82 объекта ВСУ
- РИА Новости
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ», — говорится в сообщении.
В их числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.
«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата», — добавляется в сообщении.
Отмечается, что два из них — Bayraktar TB2.
Ранее стало известно, что ВС России за всё время спецоперации вывели из строя 3346 военных объектов Украины.
Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.