Минобороны: ВС России за день уничтожили три БПЛА и 82 объекта ВСУ

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Воздушно-космические силы (ВКС) России за день поразили 82 объекта ВСУ и сбили три беспилотных летательных аппарата, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России за день уничтожили три БПЛА и 82 объекта ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ», — говорится в сообщении.

В их числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что два из них — Bayraktar TB2.

Ранее стало известно, что ВС России за всё время спецоперации вывели из строя 3346 военных объектов Украины.

Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

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