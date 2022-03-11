ВС России за время спецоперации вывели из строя 3346 военных объектов Украины

Вооружённые силы России за всё время спецоперации вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины», — сообщил он.

В частности, уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат, а также 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и миномётов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB2.

Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.