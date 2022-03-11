ВС России за время спецоперации вывели из строя 3346 военных объектов Украины

Короткая ссылка
Вооружённые силы России за всё время спецоперации вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС России за время спецоперации вывели из строя 3346 военных объектов Украины
  • РИА Новости

«Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины», — сообщил он.

В частности, уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат, а также 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и миномётов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB2.

Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить