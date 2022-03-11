В Twitter сообщили о мерах в отношении ряда государственных СМИ Белоруссии

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Twitter Inc добавит ярлыки к учётным записям и твитам, связанным с государственными СМИ Белоруссии.
В Twitter сообщили о мерах в отношении ряда государственных СМИ Белоруссии
  • Legion-Media

Об этом заявил представитель компании Йоэль Рот, который возглавляет отдел по вопросам профессиональной этики.

«Мы добавляем ярлыки к учётным записям и твитам, содержащим ссылки на государственные СМИ Белоруссии», — приводит его слова РИА Новости. 

Ранее администрация Twitter временно заблокировала страницу посольства России в Лондоне из-за публикации в соцсети заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе.

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