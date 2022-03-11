Гендиректор МАГАТЭ Гросси прокомментировал встречу с Лавровым

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Генеральный директор Международного ядерного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Анталье.

«Мы обсуждали ядерную безопасность, безопасность АЭС и других объектов на Украине. Мы рассчитываем найти пути, чтобы там не возникало никаких проблем», — рассказал Гросси «Известиям».

По его словам, на Чернобыльской АЭС «прерывался постоянный приток энергии, но благодаря переговорам, эта поломка будет устранена, ситуация станет лучше».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о переговорах Лаврова с Гросси по вопросам защиты объектов ядерной энергетики на Украине.

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