МО России: США платили украинским учёным за разработку биологического оружия до $5 в час
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Министерство обороны России опубликовало ряд документов, доказывающих сотрудничество США с Украиной в области биологического оружия.
Согласно изложенным там данным, американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на Украине.
Оплата осуществлялась от лица Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) — одного из подразделений Минобороны США.
Из обнародованных документов также следует, что ведомость относится к проекту под кодовым названием UP-8, в рамках которого шли изучения конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.
Ранее в Минобороны России заявили, что в биолабораториях на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.