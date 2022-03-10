МО России: США платили украинским учёным за разработку биологического оружия до $5 в час

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RT
Ставка для всех сотрудников украинской сети биолабораторий и медицинских центров в зависимости от их уровня профессионализма, специализации и направления работы составляла от $20 до $40 за восьмичасовой рабочий день. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: США платили украинским учёным за разработку биологического оружия до $5 в час
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Министерство обороны России опубликовало ряд документов, доказывающих сотрудничество США с Украиной в области биологического оружия.

Согласно изложенным там данным, американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на Украине.

Оплата осуществлялась от лица Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) — одного из подразделений Минобороны США. 

Из обнародованных документов также следует, что ведомость относится к проекту под кодовым названием UP-8, в рамках которого шли изучения конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.    

Ранее в Минобороны России заявили, что в биолабораториях на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

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