Песков прокомментировал заявление Минобороны России о ситуации со срочниками на Украине
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«Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена», — сказал Песков.
Он напомнил, что «соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку».
9 марта по поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проверки из-за выявленных фактов присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России на Украине.
По его словам, практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.