Песков прокомментировал заявление Минобороны России о ситуации со срочниками на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о срочниках на Украине.
Песков прокомментировал заявление Минобороны России о ситуации со срочниками на Украине
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена», — сказал Песков.

Он напомнил, что «соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку».

9 марта по поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для проверки из-за выявленных фактов присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России на Украине.

По его словам, практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.

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