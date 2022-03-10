Лукашенко: разведка выявила на Украине наёмников, перемещающихся вдоль границы Белоруссии

Белорусская разведка обнаружила на Украине наёмников, перемещающихся вдоль белорусской границы к Чернобылю.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно на Украине, наёмников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружила таких наёмников, которые не переходят границу с Белоруссией, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

Он отметил, что сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, её никто не охраняет, кроме белорусских пограничников.

Лукашенко заявил о недопустимости нарушения государственной границы наёмниками.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС.