Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», — отметил Лукашенко.
В связи с этим, как уточняется, белорусский лидер поручил специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции.
10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.
Как отмечается, вместе с тем МАГАТЭ и атомный регулятор Украины согласились, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке.