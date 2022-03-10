Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», — отметил Лукашенко.

В связи с этим, как уточняется, белорусский лидер поручил специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции.

10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.

Как отмечается, вместе с тем МАГАТЭ и атомный регулятор Украины согласились, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке.