Минобороны России планирует вскоре опубликовать документы о биолабораториях на Украине

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы.
Минобороны России планирует вскоре опубликовать документы о биолабораториях на Украине
  • РИА Новости

«В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — заявил он.

Конашенков отметил, что российские эксперты уже изучили все документы о передаче по указанию американских представителей взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Ранее Конашенков заявил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

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