Минобороны России планирует вскоре опубликовать документы о биолабораториях на Украине
- РИА Новости
«В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — заявил он.
Конашенков отметил, что российские эксперты уже изучили все документы о передаче по указанию американских представителей взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.
Ранее Конашенков заявил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.