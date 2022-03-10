Минобороны России планирует вскоре опубликовать документы о биолабораториях на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы.

«В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — заявил он.

Конашенков отметил, что российские эксперты уже изучили все документы о передаче по указанию американских представителей взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Ранее Конашенков заявил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.