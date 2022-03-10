В Минобороны России заявили об уничтожении 2911 объектов военной инфраструктуры Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что с начала спецоперации было уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины.
В Минобороны России заявили об уничтожении 2911 объектов военной инфраструктуры Украины
  • РИА Новости

«Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

Конашенков уточнил, что российские военные ликвидировали 97 самолётов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в российском Минобороны заявили о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

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