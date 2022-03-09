Россия направит в ОЗХО документы о возможной провокации Киева с химоружием

Россия направит в ОЗХО документы о возможной подготовке Киевом провокации с использованием химического оружия. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

«Мы сегодня или в крайнем случае завтра утром направим документы в технический секретариат, попросим присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии подсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Россия рассказала участникам ОЗХО о том, что украинская сторона может готовить провокацию на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове.

Также Шульгин заявил, что Россия надеется на адекватную реакцию на направленные ей документы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

По его словам, ночью 9 марта в населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 т аммиака.