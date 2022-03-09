Военкор Пегов рассказал, как разворачивается операция по освобождению Мариуполя

Короткая ссылка
Военный корреспондент Семён Пегов в специальном репортаже для RT «Операция «Мариупольский котёл» рассказал, как разворачивается операция по освобождению Мариуполя.
Военкор Пегов рассказал, как разворачивается операция по освобождению Мариуполя
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Вот сейчас штурмовики закрепляются в Донском, это достаточно большой населённый пункт, который расположен непосредственно на подступах к Волновахе, где разворачивается операция по освобождению Мариуполя», — рассказал Пегов.

В том числе он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к Мариуполю.

Он показал места, где недавно проходили бои, и подбитую технику. В репортаже показаны окрестности завода в Донском, где располагался один из националистических батальонов.

«Наши подразделения уже вошли в Бугас, который непосредственно на трассе Волноваха — Мариуполь», — сказал журналист.

По словам Пегова, всё это часть одной большой операции по освобождению Мариуполя. 

«С нескольких флангов наши обходят город. И у меня нет сомнений, что крышка этого мариупольского котла захлопнется в ближайшее время», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что положение граждан в Мариуполе достигло катастрофических масштабов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить