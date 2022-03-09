Военкор Пегов рассказал, как разворачивается операция по освобождению Мариуполя

Военный корреспондент Семён Пегов в специальном репортаже для RT «Операция «Мариупольский котёл» рассказал, как разворачивается операция по освобождению Мариуполя.

«Вот сейчас штурмовики закрепляются в Донском, это достаточно большой населённый пункт, который расположен непосредственно на подступах к Волновахе, где разворачивается операция по освобождению Мариуполя», — рассказал Пегов.

В том числе он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к Мариуполю.

Он показал места, где недавно проходили бои, и подбитую технику. В репортаже показаны окрестности завода в Донском, где располагался один из националистических батальонов.

«Наши подразделения уже вошли в Бугас, который непосредственно на трассе Волноваха — Мариуполь», — сказал журналист.

По словам Пегова, всё это часть одной большой операции по освобождению Мариуполя.

«С нескольких флангов наши обходят город. И у меня нет сомнений, что крышка этого мариупольского котла захлопнется в ближайшее время», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что положение граждан в Мариуполе достигло катастрофических масштабов.