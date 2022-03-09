Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия коронавируса в мире далека от завершения

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Пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия коронавируса в мире далека от завершения
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не  закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — цитирует ТАСС Гебрейесуса. 

По его словам, «вирус продолжает эволюционировать».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что окончания пандемии коронавируса не произойдёт в ближайшие годы.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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