Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полёты в ряд городов России

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает рейсы в несколько российских городов.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что решение было принято «по производственным причинам».

Приостановка рейсов является временной.

«В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в Москву (и обратно. — RT)», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.