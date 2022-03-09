Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полёты в ряд городов России

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Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает рейсы в несколько российских городов.
Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полёты в ряд городов России
  • globallookpress.com
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что решение было принято «по производственным причинам».

Приостановка рейсов является временной.

«В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в Москву (и обратно. — RT)», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.

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