Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полёты в ряд городов России
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Отмечается, что решение было принято «по производственным причинам».
Приостановка рейсов является временной.
«В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в Москву (и обратно. — RT)», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.