Глава «Энергоатома» признал, что на Украине был высокообогащённый уран

Короткая ссылка
Глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что на Украине до 2012 года находился высокообогащённый уран. По его словам, материал был передан России под контролем МАГАТЭ.
Глава «Энергоатома» признал, что на Украине был высокообогащённый уран
  • Gettyimages.ru
  • © lappes

«Весь ядерный материал — высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, — передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ», — сказал он в видеообращении, его слова приводит РИА Новости.

6 марта представитель одного из компетентных ведомств России сообщил, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

В частности, по словам источника, на Украине была активизирована геологоразведка глубинных слоёв на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить