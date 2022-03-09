Глава «Энергоатома» признал, что на Украине был высокообогащённый уран

Глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин заявил, что на Украине до 2012 года находился высокообогащённый уран. По его словам, материал был передан России под контролем МАГАТЭ.

«Весь ядерный материал — высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, — передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ», — сказал он в видеообращении, его слова приводит РИА Новости.

6 марта представитель одного из компетентных ведомств России сообщил, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

В частности, по словам источника, на Украине была активизирована геологоразведка глубинных слоёв на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий.