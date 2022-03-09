Глава «Энергоатома» признал, что на Украине был высокообогащённый уран
- Gettyimages.ru
- © lappes
«Весь ядерный материал — высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, — передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ», — сказал он в видеообращении, его слова приводит РИА Новости.
6 марта представитель одного из компетентных ведомств России сообщил, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.
В частности, по словам источника, на Украине была активизирована геологоразведка глубинных слоёв на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий.