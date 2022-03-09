Захарова: спецоперация на Украине проводится для защиты ЛНР и ДНР и денацификации Украины

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Спецоперация российских вооружённых сил на территории Украины направлена на демилитаризацию и денацификацию государства, а также защиту ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: спецоперация на Украине проводится для защиты ЛНР и ДНР и денацификации Украины
  • РИА Новости

«Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины... В её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что проводимая на территории Украины спецоперация не направлена против мирного населения.

Ранее в Минобороны России заявили, что спецоперация на Украине сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте.

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