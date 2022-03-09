В ЛНР сообщили о 13 обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 13 обстрелов по семи населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов были повреждены три дома и три хозяйственные постройки в населённом пункте Кировске.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обнаружения в ЛНР в подвале жилого дома тела мужчины с признаками насильственной смерти.