В ЛНР сообщили о 13 обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки

Украинские военные за сутки 13 раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 13 обстрелов по семи населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В результате обстрелов были повреждены три дома и три хозяйственные постройки в населённом пункте Кировске.

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