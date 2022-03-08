Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели жителя ЛНР

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту обнаружения в ЛНР в подвале жилого дома места для пыток людей и найденного там тела мужчины с признаками насильственной смерти.
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели жителя ЛНР
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данным Народной милиции ЛНР, в освобождённом от украинских силовиков населённом пункте Кряковка вблизи Трехизбёнки была обнаружена импровизированная пыточная камера в подвале жилого дома, в котором ранее расквартировывались украинские войска. Там же было обнаружено тело местного жителя, которого, вероятнее всего, убили накануне, во время отступления ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Бастрыкин поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных.

Ранее Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства расследовать новые обстрелы в Луганской и Донецкой народных республиках.

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