Бастрыкин поручил СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР и ЛНР

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства расследовать новые обстрелы в Луганской и Донецкой народных республиках.
Бастрыкин поручил СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

В СК напомнили об обстрелах Киевского района Донецка, в результате которых часть столицы ДНР была обесточена. Кроме того, украинские военные открыли огонь по ферросплавному заводу в Стаханове.

«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле села Лозовое из РСЗО «Град» со стороны украинских военных.

В результате обстрела со стороны украинской армии получил ранение мирный житель подконтрольной ДНР территории под Волновахой.

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