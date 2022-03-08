Минобороны России заявило о готовности открыть 9 марта гумкоридоры на Украине

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Россия объявляет режим тишины 9 марта с 10:00 мск и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда украинских городов, в том числе из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
Минобороны России заявило о готовности открыть 9 марта гумкоридоры на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении руководителя российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Отмечается, что такое решение принято с учётом обострения гуманитарной ситуации, которая обусловлена бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан.

«10:00 мск 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении.

Также украинской стороне предлагается до 03:00 мск 9 марта согласовать предложенные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров и представить письменное согласование этих подходов и гарантий по обеспечению безопасности на этих маршрутах со стороны украинских властей. 

Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из ряда украинских городов в Россию и из предложенных им десяти маршрутов подтвердили только один — из Сум через Полтаву на границу с Польшей.

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