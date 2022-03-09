Находящиеся в больнице Донецка украинские военные попросили Зеленского вести переговоры

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Украинские военные, которые проходят лечение в больнице Донецка, попросили президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры, поскольку солдаты хотят вернуться домой. RT публикует видео.

«Владимир Александрович Зеленский, ведите переговоры уже. Пора вести уже. Солдаты хотят вернуться домой», — заявили они.

По словам украинских военных, с ними обращаются хорошо и ко всем относятся доброжелательно. 

Один из украинских военных призвал бойцов ВСУ не выполнять преступные приказы, а руководство Украины — заканчивать воевать.

«Все солдаты хотят видеть свои семьи, у многих даже нет, как у меня, например, детей, я тоже хочу их завести. Я хочу вернуться к семье. Нужно какие-то договорённости вести уже», — сказал он.

Ранее семья из посёлка Сартана, расположенного под Мариуполем, рассказала RT, как добиралась до Донецкой Народной Республики под обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины.

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