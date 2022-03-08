Семья из посёлка Сартана под Мариуполем рассказала об обстрелах со стороны ВСУ
По их словам, украинские военные не выпускали из посёлка никого, а «кто успел чудом прорваться, те спаслись».
«Мы когда выезжали, украинская армия взорвала Талаковский мост и Сартанский. У нас был один выход — по центральной дороге. Мы ещё проскочили, отец остался», — рассказали местные жители.
Они добавили, что на следующий день, когда их родственник хотел выбраться из посёлка, то увидел, что ВСУ поставили «три большие мусоровозки взорванные, а по бокам всё заминировано».
«Отец увидел мину, он как-то проехал, проскочил. А три семьи — нет. С детьми подорвались на этих минах», — сообщили они.
Также жители Сартаны рассказали, что неизвестный беспилотник в течение двух дней открывал огонь по гражданским.
«Беспилотник был не российский, потому что его пытались сбить россияне», — сказали они.
Ранее сообщалось, что подразделения ДНР по состоянию на 8 марта освободили 73 населённых пункта, находившихся ранее под контролем украинской армии.