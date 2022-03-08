Семья из посёлка Сартана под Мариуполем рассказала об обстрелах со стороны ВСУ

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Семья из посёлка Сартана, расположенного под Мариуполем, рассказала RT, как добиралась до Донецкой Народной Республики под обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины.

По их словам, украинские военные не выпускали из посёлка никого, а «кто успел чудом прорваться, те спаслись».

«Мы когда выезжали, украинская армия взорвала Талаковский мост и Сартанский. У нас был один выход — по центральной дороге. Мы ещё проскочили, отец остался», — рассказали местные жители.

Они добавили, что на следующий день, когда их родственник хотел выбраться из посёлка, то увидел, что ВСУ поставили «три большие мусоровозки взорванные, а по бокам всё заминировано».

«Отец увидел мину, он как-то проехал, проскочил. А три семьи — нет. С детьми подорвались на этих минах», — сообщили они.

Также жители Сартаны рассказали, что неизвестный беспилотник в течение двух дней открывал огонь по гражданским.

«Беспилотник был не российский, потому что его пытались сбить россияне», — сказали они.

Ранее сообщалось, что подразделения ДНР по состоянию на 8 марта освободили 73 населённых пункта, находившихся ранее под контролем украинской армии.

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