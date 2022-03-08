Поклонская организовала раздачу гумпомощи в освобождённых сёлах на Украине
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По данным Россотрудничества, гуманитарный груз собран на добровольные пожертвования при участии Русской гуманитарной миссии, фонда Лизы Глинки, Общественного совета при Россотрудничестве и российских предпринимателей.
В сообщении говорится, что жители освобождённых городов и сёл находятся в тяжелейшей ситуации, там пустуют магазины и аптеки и отсутствует электричество. При этом боевики украинских вооружённых формирований запугивают людей, запрещая им получать гуманитарную помощь.
По словам местных жителей, боевики угрожают, что «сожгут дом» и «обещают расправиться с семьёй, у многих дети».
«Моё личное впечатление от увиденного, мирное население — заложники в руках украинских радикальных ячеек. Боевики создают условия, при которых невозможно выжить», — сказала Поклонская.
По её словам, гуманитарная помощь будет осуществляться на систематической основе.
Ранее сообщалось, что МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи.