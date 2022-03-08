Поклонская организовала раздачу гумпомощи в освобождённых сёлах на Украине

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Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская посетила ряд освобождённых сёл на Украине и организовала раздачу там гуманитарной помощи, в том числе лекарств и продуктовых наборов.
Поклонская организовала раздачу гумпомощи в освобождённых сёлах на Украине
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  • © Kremlin Pool

По данным Россотрудничества, гуманитарный груз собран на добровольные пожертвования при участии Русской гуманитарной миссии, фонда Лизы Глинки, Общественного совета при Россотрудничестве и российских предпринимателей.

В сообщении говорится, что жители освобождённых городов и сёл находятся в тяжелейшей ситуации, там пустуют магазины и аптеки и отсутствует электричество. При этом боевики украинских вооружённых формирований запугивают людей, запрещая им получать гуманитарную помощь.

По словам местных жителей, боевики угрожают, что «сожгут дом» и «обещают расправиться с семьёй, у многих дети».

«Моё личное впечатление от увиденного, мирное население — заложники в руках украинских радикальных ячеек. Боевики  создают условия, при которых невозможно выжить», — сказала Поклонская.

По её словам, гуманитарная помощь будет осуществляться на систематической основе.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи.

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