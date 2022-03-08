МЧС России доставило в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставило на территорию Украины и Донбасса порядка 430 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса», — сказали в МЧС.

Из Крыма в Каховку Херсонской области Украины ещё одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербурге собрали и отправили для эвакуированных в Ростовскую область жителей ЛДНР партию гумпомощи весом 3,8 тонны.