В Петербурге собрали почти четыре тонны гумпомощи для жителей Донбасса

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В Санкт-Петербурге собрали и отправили для эвакуированных в Ростовскую область жителей ЛДНР партию гумпомощи весом 3,8 т.
В Петербурге собрали почти четыре тонны гумпомощи для жителей Донбасса
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Об этом сообщают «Невские новости».

Центр сбора гуманитарной помощи расположен по адресу: Большая Монетная, дом 30. Также Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста продолжает принимать гуманитарную помощь для беженцев. 7 марта открылось ещё три дополнительных пункта: на набережной реки Мойки, 13, на Вознесенском проспекте, 46 и в Институтском переулке, 5, лит. Б.

Также по сообщениям megatyumen.ru, в Тюменской области открываются пункты гуманитарной помощи. На прошлой неделе ещё один пункт начал работать в тюменском ЦУМе.

Первым к сбору средств призвал губернатор региона Александр Моор. Центр «Семья» открыл благотворительный расчётный счёт, организован региональный штаб гуманитарной помощи #МыВместе.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило около 300 т гуманитарной помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости жителям Донбасса.

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