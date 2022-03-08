Люксембург предоставил Украине помощь в размере €250 млн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Люксембург предоставил государству помощь в размере €250 млн.

«Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Сообщил о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за предоставление €250 млн помощи, лидерство в санкционной политике и поддержку украинских беженцев», — написал он в Twitter.

Также в рамках диалога стороны обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к членству в ЕС.

28 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он подписал заявку на вступление государства в союз.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Соответствующий вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.