Люксембург предоставил Украине помощь в размере €250 млн

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Люксембург предоставил государству помощь в размере €250 млн.
Люксембург предоставил Украине помощь в размере €250 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Сообщил о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за предоставление €250 млн помощи, лидерство в санкционной политике и поддержку украинских беженцев», — написал он в Twitter.

Также в рамках диалога стороны обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к членству в ЕС.

28 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он  подписал  заявку на вступление государства в союз.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Соответствующий вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.

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