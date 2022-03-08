В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины

В Министерстве обороны России подтвердили открытие гуманитарных коридоров с 10:00 мск из городов Украины.

«В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила о достижении договорённости об открытии гуманитарного коридора из города Сумы. Временные рамки работы гумкоридора — с 09:00 до 21:00 (с 10:00 до 22:00 мск).