В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины

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В Министерстве обороны России подтвердили открытие гуманитарных коридоров с 10:00 мск из городов Украины.
В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины
  • Legion-Media
  • © Aleksei Golovanov

«В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила о достижении договорённости об открытии гуманитарного коридора из города Сумы. Временные рамки работы гумкоридора — с 09:00 до 21:00 (с 10:00 до 22:00 мск).

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